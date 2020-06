Vente privée Lee Cooper : le look jeans from London

Surtout connue pour ses jeans, la marque anglaise Lee Cooper créer des vestiaires casual complets pour homme et femme. On aime ses fringues détente, faciles à porter au quotidien, avec la touche so London. Et on les shoppe en vente privée à prix légers !

La marque Lee Cooper

Le saviez-vous ? A l’origine, Morris Cooper fabriquait des vêtements de travail pour les ouvriers, puis des uniformes pour les militaires.

C’est plus tard que son fils a réorienté la confection utilisant la toile denim pour proposer des jeans qui ont fait le succès de la marque.

Il a ajouté à son nom celui de sa femme pour créer la marque Lee Cooper. La marque britannique a fêté ses 110 ans en 2018.

La vente privée Lee Cooper

Lee Cooper arrive en vente privée avec son lot de jeans bien sûr, mais aussi des T-shirts imprimés, des polos à fine broderie poitrine, des tops et blouses, des chemisettes et chemises casual, des pulls, gilets et sweat-shirts, quelques jupes et robes, des pantalons chinos et bermudas de toutes les couleurs.

Et pour accessoiriser le tout : des ceintures en cuir, des foulards et écharpes.

On se shoppe le total look à la cool à petits prix.

La vente privée Lee Cooper est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 22 juin 2020.

J'y vais !

Adoptez vite vos nouveaux jeans, Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les looks jeans Lee Cooper ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Lee Cooper est terminée ?

Retrouvez les collections Lee Cooper sur Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans shopping jeans annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr