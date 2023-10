Vente privée Le Rouge Français : maquillage bio

Offrez des fleurs à vos lèvres avec cette vente privée Le Rouge Français. La marque frenchy propose ses lignes make up à prix doux.

Le Rouge Français

Elodie Carpentier a lancé Le Rouge Français pour proposer une alternative au rouge à lèvres chimique. La marque frenchy élabore des produits de maquillage aux formules naturelles, véganes, certifiées bio. Quant aux couleurs, elles sont extraites de fleurs et plantes tinctoriales : la garance, le roucou, la rose de Damas, l’hibiscus…

Son slogan : « Des fleurs sur vos lèvres »

Ces rouges à lèvres aux pigments végétaux sont fabriqués en France.

Des mascaras, eyeliners, crayons yeux, blush et vernis à ongles sont venus compléter la collection maquillage Le Rouge Français.

La vente privée Le Rouge Français

Testez la puissante couleur des fleurs sur vos lèvres à l’occasion de cette vente privée. Le Rouge Français présente chez Beauté Privée une belle sélection de produits de maquillage à prix doux.

On y retrouve les fameux rouges à lèvres qui ont fait le succès de la marque, avec leurs recharges, mais aussi des baumes, des huiles à lèvres, du blush crème, des eyeliners et mascaras, des vernis à ongles et base top coat.

Tous ces produits affichent des réductions autour de 50%.

La vente privée Le Rouge Français est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 27 octobre 2023 à 8h.

