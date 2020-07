Adoptez le look bohème chic Lauren Vidal en vente privée

Silhouette élégante, détails féminins, imprimés originaux et jeux de matières caractérisent le style bohème chic de la collection Lauren Vidal. La marque parisienne habille la femme moderne et tendance de tenues créatives, que l’on retrouve en vente privée.

La vente privée Lauren Vidal

Direction Showroomprivé pour profiter des petits prix sur la collection de saison signée Lauren Vidal.

Robes bohèmes courtes ou longues, tops légers, blouses romantiques et tuniques à motifs, dentelle, broderies, jeans originaux, pantalons chics ou casual, coupe slim, droite ou carotte, longueur 7/8 ou pantacourts, petites jupes city, pulls et gilets en maille fantaisie, blazers et vestes, blousons et manteaux composent ce beau dressing.

Côté détails : mix de matières, franges, volants, jeux de transparence, tie and dye, imprimés feuilles et motifs fantaisie, broderies et motifs ajourés…

Optez pour le total look Lauren Vidal ! Ces tenues sont accessoirisées de foulards et écharpes, ceintures et sacs en cuir.

Coup d’œil à quelques jolies pièces disponibles sur cette vente :

La collection est à découvrir à prix légers.

La vente privée Lauren Vidal est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 26 juillet 2020 à 8h.

Pressée d’adopter votre nouveau look Lauren Vidal ? Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

En savoir plus sur Lauren Vidal

Lauren Vidal a été crée en 1992.

Ses fondateurs, Révital et Jacques Vidal, présentent leur marque et ses spécificités en vidéo :



