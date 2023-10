Vente privée Last Queen : robes longues et mode bohème

Venez compléter votre vestiaire romantique sur cette vente privée Last Queen ! On y shoppe à prix doux ses robes chics et bohèmes.

Last Queen

Présente en France depuis 2019, Last Queen propose des looks romantiques et bohèmes.

Sa collection exclusivement féminine se compose de robes longues, quelques robes courtes, combinaisons et blouses.

Les coupes sont à la fois élégantes et confortables et agrémentées de jolis détails : volants, liens et pompons, galons brodés.

Les textiles sont légers, colorés, imprimés de motifs floraux.

La vente privée Last Queen

Last Queen est l’invitée du site BazarChic. La marque de mode féminine y expose ses collections à prix doux le temps d’une vente privée.

C’est l’occasion de s’habiller pour la saison et de s’offrir de belles robes longues à fleurs, douces et romantiques, ornées de détails bohèmes, mixant les imprimés façon gypsy, ou à motifs tie and dye follement hippie.

Coup d’œil à quelques jolies robes disponibles sur cette vente privée :

Ces modèles sont accompagnées de quelques robes asymétriques, robes courtes et midi, combinaisons et quelques chemises.

Toute la collection affiche des réductions autour de 60%.

La vente privée Last Queen est ouverte chez BazarChic jusqu’au 15 octobre 2023.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les robes Last Queen ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Last Queen est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…