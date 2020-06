Vente privée Langé : cosmétiques et parfums

Place à la beauté avec les cosmétiques Langé ! Une grande sélection de soins nous sont présentés à prix doux à l’occasion d’une vente privée.

La vente privée de cosmétiques Langé

La Maison Langé mise sur ses actifs aux innovations biotechnologiques pour composer des cosmétiques efficaces.

Ses gammes sont disponibles en vente privée à prix légers. Direction le site BazarChic pour en profiter !

On y découvre sa ligne de soins du visage avec des produits anti-âge, liftants et raffermissants, hydratants, purifiants, matifiants et éclaircissants, ainsi que des soins solaires et spécifiques homme. Ces cosmétiques sont disponibles sous forme de crème de jour, crème de nuit, masque, gel, sérum, brume, lotion et patch.

Pour un teint parfait on mise sur l’eau micellaire, ainsi que des BB crèmes, CC crèmes.

Langé prend aussi soin de notre corps avec un gel mousse douche dynamisant, du lait hydratant, une huile de beauté tonifiante, un gel amincissant, un gel fermeté cou et buste, un gel rafraîchissant pour les jambes lourdes et des crèmes pour les mains et les pieds.

Pour les cheveux, la marque parisienne propose des soins capillaires nourrissants, lissants et anti-chute.

Et au rayon parfumerie, nous attendent une sélection d’eaux de parfums aux flacons sobres et élégants :

pour femme : Eternal Gardenia, Love Elixir, Opera in Paris

pour homme : Orient Treasure, California Wave, Glorius Day

Ces produits affichent des remises jusqu’à -70%

La vente privée Langé est ouverte chez BazarChic jusqu’au 21 juin 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les cosmétiques et parfums Langé ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

