Offrez-vous un sac de luxe sur cette vente privée Lamarthe

Envie d’un nouveau sac à main en cuir ? C’est le moment de craquer ! La Maison parisienne de maroquinerie Lamarthe nous propose en vente privée ses collections à prix doux.

La vente privée Lamarthe

Lamarthe crée des lignes de maroquinerie luxueuses, composées de sacs et accessoires élégants aux lignes intemporelles. Les créations signées de la marque parisienne à la licorne défilent en vente privée chez BazarChic dès aujourd’hui. 🦄

Ces sacs à main, sacs à bandoulière, cabas, sacs seau, sacoches, sacs à dos en cuir, et la petite maroquinerie à assortir, portefeuilles, pochettes et trousses, affichent des coloris tendances, sobres ou lumineux et des détails chics : textures, imprimés animaliers, motifs pied de poule, œillets, cabochons effet bijou.

La vente privée Lamarthe est l’occasion de s’offrir un It bag parmi les modèles phares de la marque tels que le Paris et le Portofino.

On se fait plaisir sans se ruiner en profitant de super remises.

La vente privée est ouverte chez BazarChic jusqu’au 3 mai 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

Cette vente privée Lamarthe est terminée ?

Retrouvez la collection Lamarthe chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans shopping sacs annoncés sur le blog !

