Vente privée Lacoste : Adoptez un crocodile

Lacoste

La marque est née en 1933 de la rencontre du spécialiste français de la maille coton André Gillier et du tennisman René Lacoste.

Son produit phare : la chemise Lacoste, un polo blanc en jersey léger, à col en maille, destinée aux joueurs de tennis.

Son logo : le crocodile vert, que l’on retrouve brodé sur ces fameuses chemises Lacoste. 🐊

Le célèbre croco est sorti des courts de tennis et la marque propose maintenant tout un vestiaire haut de gamme au style preppy.

La vente privée Lacoste

Lacoste arrive chez Showroomprivé pour propose ses nombreuses lignes mode et accessoires.

Le croco vedette s’affiche ici sur des polos manches courtes ou longues, des t-shirts, chemises, pulls et sweat-shirts, robes à col polo, robes sweat et robes de tennis, jupes droites ou plissées, jeans et pantalons, leggings et joggings, shorts, vestes zippées, blousons, blazers et trench, doudounes et parkas.

Zoom sur quelques pièces et looks Lacoste pour le quotidien, le tennis et les loisirs :

Le look Lacoste est complété de chaussures : sneakers en cuir, tennis en toile, baskets et slip-on en mesh, baskets compensées, sandales, tongs et claquettes.

Et pour accessoiriser le tout, on opte pour les sacs à dos, sacs à bandoulières et cabas, bananes, sacs de sport, portefeuilles, ceintures, bonnets et écharpes, casquettes Lacoste.

Toute la collection affiche de folles réductions !

La vente privée Lacoste est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 5 novembre 2023 à 8h.

