Vente privée Filorga : cosmétiques anti-âge

La marque Filorga

Laboratoire français de médecine esthétique et créateur de la médi-cosmétiques, Filorga développe des soins anti-âge haute performance.

Ses formules innovantes sont inspirées des soins injectés utilisés en mésothérapie anti-âge.

Son secret : le NCEF (New Cellular Encapsulated Factors), un booster cellulaire alliant acide hyaluronique, vitamines, acides aminés, minéraux, coenzymes et antioxydant.

Sa gamme se décline en soins anti-âge du visage et des yeux, nettoyants, exfoliants, soins du corps et make up actif.

La vente privée Filorga

C’est sur le site Beauté Privée que Filorga propose ses produits efficaces à prix légers.

Les habitués de la marque pourront y retrouver leurs soins fétiches. Les autres pourront tester une belle sélection de produits parmi :

le soin quotidien multifonction crème universelle

la crème de jour liftante Lift-Structure

la crème de nuit ultra liftante Sleep & Lift

la solution micellaire et la mousse démaquillante

le sérum hydratant et repulpant Hydra-Hyal

le soin réparateur hydratant Neocica

le sérum ultra-liftant et le fluide rose éclat Lift-Designer

la base active lissante express Time-Flash

la crème et le sérum Skin-Unify

le sérum, le fluide, le masque double correction et le gel nettoyant Age-Purify

la crème correction rides Time-Filler et le contour des yeux Time-Filler Eyes

et le contour des yeux le contour des yeux 3-en-1 Optim-Eyes

la lotion multi-correctrice suprême NCEF-Essence

la CC crème perfectrice et le masque super perfecteur Oxygen-Glow

la lotion micro-peeling réoxygénante Oxygen-Peel

le masque lissant illuminateur Meso-Mask

le masque exfoliant Scrub & Mask

Ces soins sont vendu à l’unité, en duo ou en coffrets.

Tous ces produits affichent des réductions de 30% à 60%.

La vente privée Laboratoires Filorga est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 18 décembre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Beauté Privée

C’est votre toute première commande chez Beauté Privée ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les cosmétiques Filorga ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10% de réduction avec le code promo WELCOME.

Cette vente privée Filorga est terminée ?

Retrouvez les soins anti-âge Filorga chez Sephora.

