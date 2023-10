Vente privée La Petite Parisienne : les looks de la capitale

La Petite Parisienne nous ouvre les portes de son dressing en vente privée et nous invite à découvrir sa collection tendance à prix doux.

La Petite Parisienne

Née en 2007 dans la capitale de la mode, La Petite Parisienne offre des looks féminins et faciles à porter.

Sa pièce phare : la robe. Elle est déclinée à l’infini dans ses collections.

Son style : confortable, sexy et élégant avec une touche rock.

La vente privée La Petite Parisienne

Direction le site BazarChic, où l’on retrouve la collection La Petite Parisienne affichant de belles réductions. On en profite pour faire le plein de looks pour le quotidien à la capitale ou ailleurs.

En rayon, on craque pour ses robes pulls à la fois stylées et décontractées, ses petites robes fluides, ses blouses et chemises ultra féminines, ses pulls douillets parfaits pour la saison, ses jeans et pantalons aux coupes parfaites, ses combinaisons, ses vestes et manteaux.

Zoom sur quelques pièces sympas disponibles sur cette vente privée :

Toute la collection est proposée à prix légers, avec des réductions autour de 60% – 70%.

La vente privée La Petite Parisienne est ouverte chez BazarChic jusqu’au 17 octobre 2023.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les looks de La Petite Parisienne ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

La vente privée La Petite Parisienne est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Email

