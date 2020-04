Vente privée La Petite Etoile : la star du dressing

La Petite Etoile se voit comme la bonne étoile des modeuses. ⭐ Son style est chic en toute décontraction avec un brin de nonchalance. La marque parisienne nous présente ses jolies créations mode en vente privée.

La vente privée La Petite Etoile

La Petite Etoile crée des collections de prêt-à-porter exclusivement féminines, à la fois très stylées et ultra abordables. On aime son style preppy avec une touche créateur, qu’elle décrit comme « BCBG décalé ».

Et on craque pour ses petites robes chics et bohème, ses blouses fluides et chemisiers élégants, ses tops décorés de dentelle, ses pulls légers et féminins, ses cardigans et gilets esprit couture, ses ponchos à capuche fourrure, ses jupes city, ses vestes doudou en fausse fourrure, ses manteaux en laine mélangée…

Zoom sur ses palettes de couleurs tendances et ses petits imprimés au travers de quelques pièces disponibles sur cette vente :

Le look La Petite Etoile est accessoirisé de pièces de maroquinerie, petits sacs et portefeuilles en cuir et velours de cuir.

On retrouve avec envie les jolies pièces de sa collection à prix tout doux.

La vente privée La Petite Etoile est ouverte chez BazarChic jusqu’au 23 avril 2020.

En savoir plus sur La Petite Etoile

Coup d’œil à la campagne « Quadricolore » : Escapade stylée pour présenter la collection La Petite Etoile printemps été 2020.



