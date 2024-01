La Fée Maraboutée va venir ensorceler votre dressing ! La marque propose un sélection de pièces bohèmes à prix légers en vente privée.

La Fée Maraboutée

Lancée en 1996, La Fée Maraboutée est une marque française de mode féminine. Inspirée de voyages, elle propose des collections éclectiques pour toutes les femmes.

Elle mise sur un style authentique et des couleurs naturelles pour traverser les tendances et rester indémodable.

Sa pièce phare : la robe sous toutes ses formes est au cœur des collections.

La vente privée La Fée Maraboutée

Venez jetez un sort à cette vente privée ! La Fée Maraboutée présente sa collection à prix doux chez Showroomprivé. C’est l’occasion de s’offrir une jolie pièce tendance bohème.

Pour compléter notre dressing, on choisit parmi les robes et jupes courtes ou longues, les blouses légères aux beaux imprimés, les mailles créatives, les pantalons et vestes city, les manteaux élégants.

Coup d’œil à quelques robes disponibles sur cette vente privée :

La collection mode est complétée de quelques accessoires, sacs, chaussures et ceintures.

Le tout affiche des réductions autour de 60%.

La vente privée La Fée Maraboutée est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 5 janvier 2024 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection La Fée Maraboutée ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

La vente privée la Fée Maraboutée est terminée ?

Retrouvez la collection La Fée Maraboutée chez La Redoute.

