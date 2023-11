Vente privée La Faute à Voltaire : jolis vêtements enfants

Vous connaissez la chanson ? Venez découvrir la marque de vêtements pour enfants La Faute à Voltaire qui présente ses jolies collections en vente privée.



La Faute à Voltaire

Vêtements traditionnels, écoliers d’autrefois, Tom Sawyer, Mary Poppins ou Charlie Chaplin… sont les sources d’inspiration de la marque de mode enfantine La Faute à Voltaire. Tout comme le jeune Gavroche, personnage des Misérables qui chantait cette fameuse chanson, de laquelle vient le nom de la marque.

« Je suis tombé par terre, c’est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c’est la faute à Rousseau. » Vous connaissez la chanson ! Mais connaissez-vous la collection pour enfants La Faute à Voltaire ? La marque créateur confectionne de jolis vêtements hauts de gamme tendance rétro-chic pour les enfants sages (ou presque) de 2 à 16 ans.

La vente privée La Faute à Voltaire

Rendez-vous chez Showroomprivé pour découvrir la douce collection La Faute à Voltaire pour filles et garçons actuellement en vente privée.

Son style s’affiche sur des dressings complets pour le quotidien, l’école et les grandes occasions, fêtes et cérémonies.

Pour les filles : des robes qui tournent, des blouses à fleurs en tissu Liberty, des jupes écossaises, des mailles douces, des manteaux élégants et parkas bien chaudes, mais aussi des maillots de bain et tenues de plage pour les beaux jours.

Pour les garçons : des chemises à carreaux, des sweats imprimés, des pantalons colorés, des shorts à motifs fantaisie.

La collection mode enfant affiche des réductions jusqu’à -80%.

La vente privée la Faute à Voltaire est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 19 novembre 2023 à 8h.

La vente privée La Faute à Voltaire est terminée ?

Retrouvez la collection mode La Faute à Voltaire chez Sarenza.

