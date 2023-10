Vente privée La Bastide des Arômes : parfums et senteurs

La Bastide des Arômes nous vient d’un village provençal du pays de Grasse, haut lieu du parfum. Elle crée des fragrances et senteurs d’intérieur qu’elle nous fait découvrir à l’occasion d’une vente privée.

La Bastide des Arômes

Crée en 1995 dans le Pays de Grasse, La Bastide des Arômes crées des gammes de parfums pour homme, pour femme et pour la maison : parfums d’ambiance, diffuseurs et bougies parfumées. La production 100% artisanale est réalisées dans l’atelier de Saint Cézaire sur Siagne en Provence.

La vente privée La Bastide des Arômes

En voila une vente privée qui sent bon ! La Bastide des Arômes nous présente ses produits parfumés.

Sa collection se compose d’eau de parfum, eau de Cologne et eau de toilette, de parfums d’ambiance en flacon vaporisateur ou en diffuseur à bâtonnets en rotin, et de bougies parfumées.

Côté senteurs, on choisit parmi des classiques, des typiques du Sud, des arômes gourmands, fruités, épicés ou exotiques : jasmin de Grasse, rose de Damas, magnolia, fleur d’oranger, patchouli, figue de Corse, fleur de tiaré, vanille, fleur de cerisier, fleur de coton, fraise des bois, pain d’épices, nougatine, pomme d’amour, pina colada, mojito, caramel beurre salé, madeleine, mais aussi de joyeux mélanges : thé et mandarine, cannelle et orange, amande et mimosa, clémentine et monoï, framboise et caramel…

Découvrez et offrez toutes ces senteurs à prix doux.

La vente privée La Bastide des Arômes est ouverte chez BazarChic jusqu’au 12 octobre 2023.

