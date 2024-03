Vente privée Kusmi Tea : thés, infusions et coffrets

Offrez-vous des moments de dégustation et d’évasion ! La vente privée Kusmi Tea propose une large gamme de boissons et coffrets à prix légers.

Kusmi Tea Paris

Pavel Mikhaïlovitch Kousmichoff lança sa marque de thés en 1867 à Saint Petersbourg. Il s’installa en France en 1917 et ouvrit alors sa première boutique parisienne.

Kusmi Tea, c’est maintenant 87 boutiques à travers le monde pour proposer sans cesse de nouvelles saveurs.

Les thés et infusions Kusmi sont créés, mélangés, aromatisés et conditionnés dans ses ateliers de Saint-Vigor d’Ymonville en Normandie.

Engagée pour le made in France, la marque passe depuis 2020 tous ses produits au bio.

La vente privée Kusmi Tea

Faites le plein d’exotisme avec sur cette vente privée de thés et infusions ! Kusmi Tea présente chez Showroomprivé une sélection de saveurs à prix légers.

Thés noirs Earl Grey, English Breakfast, Kashmir Tchaï, Prince Vladimir, fruits rouges, French Cancan, St Petersbourg, Anastasia, Bouquet de fleurs, Tsarevna…

Thés verts aromatisés à la menthe, au jasmin, à la rose, au gingembre et au citron…

Thés blancs Bellini, Tropical

Infusions Winter Delight, Rooibos, AquaExotica, AquaFrutti, AquaRosa, Be Cool, Lovely Night

Bien-être et détox Sweet Love, BB Detox, Boost, Lovely Morning, défenses immunitaires

Ces thés et infusion sont vendus en boite KusmiKube carton de 10 sachets, en boite métal de 90 g, en petite boite de 25 g ou en recharge de 100 g.

Un cadeau gourmand et raffiné à faire ? Pensez aux coffrets et assortiments Kusmi Tea ! Il en existe de tous les formats avec une grande variété d’arômes.

Enfin, ces thés sont accompagnés d’accessoires de dégustation : théières en porcelaine ou en fonte émaillée de toutes les couleurs, bols, mugs, bouteilles et gourdes pour emporter vos boissons préférées partout !

Thés, coffrets et accessoires affichent des réductions autour de 34%.

La vente privée Kusmi Tea est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 22 mars 2024 à 8h.

