On s’habille pour la saison avec cette vente privée Kookaï

Kookaï, on l’aime pour sa mode ultra-féminine et ses pièces en plein dans les tendances. On retrouve la marque en vente privée, avec plein de jolies choses à s’offrir à petits prix !

La vente privée Kookaï

Ses lignes défilent avec élégance et girlytude. En rayon, on se shoppe des pièces pour toutes les saisons !

On craque sur des petites robes aux détails preppy ou trendy, des combis chic ou casual, des chemises et blouses unies, fleuries ou à motifs fantaisie, des tops élégants et T-shirts aux imprimés originaux, des pulls et gilets en maille douce aux coloris tendance, des pantalons et jeans dans un grand choix de coupes, des jupes et shorts sympas, des vestes et blazers city, des blousons zippés et manteaux.

On peut compléter nos looks d’accessoires, sacs, étoles et écharpes.

Zoom sur quelques pièces estivales :

Les articles affichent des remises autour de 60% – 80%.

La vente privée Kookaï est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 14 mai 2020 à 8h.

Profitez au plus vite de vos nouvelles fringues ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour la vente privée Kookaï ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

