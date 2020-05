Adoptez les routines petit déjeuner healthy Kokoji

Envie de changer vos habitudes de petit déjeuner ? Adoptez de nouvelles morning routines grâce à cette vente privée Kokoji !

La marque Kokoji

Kokoji est une jeune marque française d’ingrédients bio pour le petit déjeuner.

Créer en 2015 grâce à une campagne de financement participatif, elle propose des recettes healthy préparées dans son atelier près d’Agen.

Au menu : du muesli, porridge, mix sucrés et salés, des fruits secs, des superaliments et des barres énergétiques pour des repas bien-être.

La vente privée Kokoji

Amateurs de breakfast bowl, cette vente privée est faite pour vous ! Rendez-vous sur le site de ventes privées écolo Private Green.

Vous trouvez les tartines has been et avez envie de changer de routine ? Venez donc faire un tour pour voir tout ce que propose Kokoji !

Composez vos recettes gourmandes en mixant céréales, graines et fruits secs !

Kokoji a plein de variétés en rayon : muesli banane / vanille, cacao / noisette, pomme / cannelle, maxi graines, amande / raisin, yellow detox…

Si vous ne savez pas quel muesli choisir, optez pour les packs découverte.

Kokoji nous livre les secrets de fabrication de son muesli croustillant :



Reste à ajouter au choix des baies de goji, graines de chia, mélanges de noix, raisins secs, coco râpée…

En panne d’inspiration ? Rendez-vous sur le blog Kokoji pour découvrir de nouvelles recettes aux multiples bienfaits.

Faites le plein d’énergie et profitez de remises jusqu’à 70%.

La vente privée Kokoji est ouverte chez Private Green jusqu’au 21 mai 2020.

Cette vente privée Kokoji est terminée ?

Retrouvez les produits de la marque sur la boutique Kokoji Amazon !

