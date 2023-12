Vente privée Kimberfeel : les bottes must have de l’hiver

Venue des Alpes, Kimberfeel vient chausser toute la famille en vente privée pour la saison hivernale. Craquez vous aussi sur les modèles présentés à prix doux !

Kimberfeel

Les chaussures Kimberfeel vont mettre la montagne à nos pieds. « Mont Blanc at your feet » est d’ailleurs le slogan de la marque de Haute Savoie qui chausse les amoureux de la montagne depuis 1956. Ses collections se composent de chaussures de randonnée, chaussures de trekking et running, bottes fourrées et après-ski, pour homme, femme et enfant.

La vente privée Kimberfeel

Kimberfeel arrive chez BazarChic pour nous présenter ses chaussures outdoor pour toute la famille.

Les bottes must-have de l’hiver les pieds dans la neige, sont les bottines lacées à chaussons imperméables, tige effet cuir et revers en fausse fourrure fluffy.

C’est le top pour garder les pieds bien au sec et au chaud cet hiver tout en restant stylés.

Mais Kimberfeel se porte aussi à la ville avec des chaussures, boots fourrées et bottes motardes plus citadines.

Zoom sur quelques paires de bottes et bottines à adopter sur cette vente privée :

Venez vous chausser pour l’aventure, à la montagne comme à la ville ! Tous les modèles affichent de belles réductions.

La vente privée Kimberfeel est ouverte chez BazarChic jusqu’au 17 décembre 2023.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour le confort des bottes fourrées Kimberfeel ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Kimberfeel est terminée ?

Retrouvez les chaussures et bottes Kimberfeel chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…