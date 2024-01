Vente privée Kickers : chaussures iconiques pour toute la famille

C’est toujours avec plaisir et un peu de nostalgie allons faire notre shopping chaussures sur la vente privée Kickers. La marque française des fameuses chaussures à pastilles rouges et vertes qui nous chaussait déjà dans notre enfance propose à prix doux ses modèles pour toute la famille.

La vente privée Kickers

Quand on pense Kickers, on se souvient forcément à ses bottines iconiques ! Vous savez, les chaussures montantes pour enfant, ces petites boots multicolores en velours de cuir, à coutures blanches. Ses lacets colorés passaient dans de larges œillets métalliques gravés. Et elles étaient munies des pastilles et petites étiquettes : rouges à gauche et vertes à droite, pour ne plus se tromper de pied.

Et bien elles sont présentes sur cette vente, parmi tant d’autres.

En effet, la collection s’est depuis bien agrandie. Et Kickers chausse maintenant toute la famille pointure 18 à 46, avec des modèles à lacets, à boucles, à scratch, à zip…

Quelles chaussures choisir sur cette vente ? Des boots lacées bien sûr, mais aussi des derbys, des babies, des nu-pieds et sandales compensées, des sneakers, des bottines, le tout à prix réduits.

La vente privée Kickers est ouverte chez BazarChic jusqu’au 5 février 2024.

Vous avez hâte de chausser vos nouvelle Kickers ? Bazarchic prévoit l’expédition de votre commande sous 48 heures.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour une paire de chaussures Kickers ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

