Vente privée Kera Queen’s : soins capillaires à la kératine

Affichez une chevelure de rêve grâce à cette vente privée Kera Queen’s ! Tous les shampoings, masques et lissages capillaires sont à moitié prix.

Kera Queen’s Paris

Kera Queen’s est une jeune marque française de cosmétiques spécialisée dans les soins capillaires professionnels. Elle développe des produits composés à base d’ingrédients aux propriétés reconnues pour la beauté des cheveux.

Son ingrédient star : la kératine, protéine naturelle qui gaine et protège la fibre capillaire.

Kera Queen’s propose des gammes complètes de produits enrichis en aloe vera, huile de coco, huile de ricin, pour prendre soin de tous les types de cheveux.

La vente privée Kera Queen’s

Kera Queen’s présente ses lignes de soins capillaires chez Beauté Privée. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir une nouvelle routine cheveux professionnelle à prix doux.

En stock une sélection de produits, shampoings, masques, sérums, à choisir selon les besoins et la nature de vos cheveux :

Kératine et figue de barbarie pour tous les types de cheveux

Kératine et aloe vera pour cheveux normaux et déshydratés

Kératine et huile de ricin pour cheveux secs et abimés

Kératine et coco pour cheveux secs, ternes et frisés

Kératine et tanin pour cheveux fins et dévitalisés

Silver Blue anti-jaunissement pour cheveux blancs, gris et blonds

Lifting capillaire effet miroir au collagène, vitamine E et acide hyaluronique

Lifting capillaire lissage intense à l’huile de nigelle

Lifting capillaire lissage intense à la kératine

Lifting capillaire lissage intense à la figue de barbarie

Lifting capillaire lissage ultime kératine et ricin

Lifting capillaire soin lissant kératine et argan

Lifting capillaire ultra lissant kératine et ail

Testez de nouvelles routines beauté des cheveux à prix doux.

Ces produits sont vendus à l’unité ou en lot et affichent des réductions de 50% et plus.

La vente privée Kera Queen’s est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 13 octobre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Beauté Privée

C’est votre toute première commande chez Beauté Privée ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les shampoings et masques Kera Queen’s ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10% de réduction avec le code promo WELCOME.

