Vente privée Kea : soins capillaires made in France

Venez sublimer vos cheveux en toute légèreté avec les soins capillaires et Chantilly Kea, actuellement en vente privée à prix doux.

Les soins capillaires Kea

Kea est une marque de soins cheveux conçus et fabriqués en France. Elle privilégie les ingrédients d’origine naturelle et issus de l’agriculture biologique.

Ses produits sont sans parabènes, sans sulfates et sans silicones, pour une utilisation clean et respectueuse des cheveux.

Son soin phare : son masque Chantilly à texture légère, décliné pour tous les types de cheveux.

Ses ingrédients stars : l’aloe vera, l’avocat, la coco, l’huile de ricin, le karité, l’huile d’amande douce, l’huile de jojoba.

La vente privée Kea

Venez découvrir les soins capillaire Kea à l’occasion d’une vente privée. La marque frenchy présente ses produits à prix légers chez Beauté Privée.

On y retrouve quelques uns de ses meilleurs soins :

les shampoings protéinés, hydratants, anti-pelliculaires, nourrissants

les masques capillaires naturels Ma Chantilly Coco, de Soie, Avocat, Ricin, de Sang du Dragon

la crème démêlante Mon Méli-Mélo à l’Amande

les sérums nourrissants Mon Philtre d’Amour, régénérants Mon Elixir Suprême

Ces soins sont en vente à l’unité, en lot ou en coffret routine capillaire de 4 produits.

Tous ces produits et coffrets affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée de soins capillaire Kea est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 11 décembre 2023.

