Vente privée Karma Koma : Adoptez le style sensuel et bohème

Laissez-vous charmer par la collection toute féminine de la marque corse… Shoppez ses looks élégants et sensuels à prix doux pendant la vente privée Karma Koma.

La marque Karma Koma

Karma Koma est née en Corse. La marque s’est inspirée de voyages à Bali pour composer des collections mode au style authentique, ultra féminin et sobre.

Les lignes sont épurées, les textiles fluides et soyeux, les coupes amples et confortables, parfois asymétriques. Les vêtements sont unis et les couleurs épicées.

Les pièces phares Karma Koma : les robes longues et les combinaisons dos nus aux décolletés profonds.

La silhouette Karma Koma est sensuelle et bohème.

La vente privée Karma Koma

Cet été, adoptez le style léger et fluide Karma Koma !

La marque nous dévoile sa jolie collection en vente privée chez BazarChic.

On y retrouve ses robes et combis courtes ou longues, toujours glamour, des tops aux coupes originales, quelques pantalons et jupes.

Robes et tops sont décorés de chaînes, utilisées en bretelles, ceinture, liens décoratifs.

Et pour compléter nos looks d’été, Karma Koma propose aussi des maillots de bain élégants une de deux pièces ainsi que des sandales plates en cuir.

Voici donc un dressing à prix doux parfait pour l’été !

La vente privée Karma Koma est ouverte chez BazarChic jusqu’au 21 mai 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection Karma Koma ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Karma Koma est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

