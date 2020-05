Le dressing Karl Marc John est à petit prix en vente privée

Trois prénoms et des looks sympas, c’est Karl Marc John qui revient en vente privée. On fonce se shopper ses vestiaires tendances à petits prix !

Karl Marc John

Ce qui a fait le succès de la marque ? Ses pulls en cachemire et soie imprimés des prénoms de créateurs de mode : Karl Marc John.

La marque a maintenant largement étendu sa collection en proposant des dressings complets pour femme et enfant.

Son style ? urbain, avec des pièces élégantes et faciles à porter au quotidien, et une touche romantico-rock.

La vente privée Karl Marc John

Rendez-vous chez BazarChic, pour découvrir plein de pièces sympas à petits prix !

Cette vente privée nous propose des t-shirts légers et tops fantaisie, des blouses et chemises, des robes city ou casual, des petits pulls et sweat en coton, des pantalons colorés et confortables, des shorts et jupes, des vestes et blousons pour tous les styles.

Coup de cœur pou ses T-shirts imprimés devant ou dos :

Les collections fille et garçon Little Karl Marc John ne manquent pas non plus de fantaisie !

La vente privée Karl Marc John est ouverte chez BazarChic jusqu’au 6 juin 2020.

