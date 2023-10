Vente privée Kaporal : collections femme, homme et enfant

Kaporal fait son grand retour en vente privée. La marque marseillaise y propose ses collections de fringues casual pour homme et femme, à prix légers.

Kaporal

Créée en 2004 à Marseille, Kaporal est une marque de mode tendance casual.

Sa pièce phare : le jeans, qu’elle décline à l’infini.

La marque s’engage pour l’environnement avec des collections éco-responsables, des pièces réalisées à partir de coton bio et matières recyclées.

La vente privée Kaporal

On aime Kaporal pour son grand choix de jeans aux coupes et détails variés et et toujours ultra tendance. Alors quand la marque se pointe en vente privée, on file se composer des looks à la cool sans se ruiner en mixant ses pièces à prix légers. Direction Showroomprivé pour en profiter !

En rayon : des T-shirts imprimés, polos, tops et blouses, chemises city, détente en jeans ou à carreaux, quelques pulls, gilets et sweat-shirts, vestes en denim, perfectos et blousons, et bien sûr des jeans droits, slim ou skinny, pantalons chino et cargo, des robes et combis, des shorts, bermudas et jupes.

Pour marcher stylée, Kaporal propose des sneakers et tennis en toile, des chelsea boots et bottines lacées.

Pour compléter le look, des accessoires, foulards, ceintures, sacs et petite maroquinerie sont aussi disponibles.

La vente privée Kaporal est ouverte jusqu’au 23 octobre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection Kaporal ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

La vente privée Kaporal est terminée ?

Retrouvez toute la collection mode sur la boutique Kaporal Amazon.

Jetez aussi un œil aux bons plans jeans annoncés sur le blog !

