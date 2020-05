Vente privée John Galliano : la mode luxe accessible

Le grand rendez-vous shopping mode du jour, c’est chez BazarChic : la vente privée John Galliano ! Toute l’extravagance de la marque se retrouve dans ses collections audacieuses pour homme et femme, ici disponibles à prix ultra accessibles.

La vente privée John Galliano

C’est la vente privée à ne pas manquer pour les fans de John Galliano.

Ses pièces absolument magnifiques y défilent à prix vraiment abordables. C’est l’occasion de s’offrir des fringues tendances au style inimitable avec tout ce qu’il faut de créativité et d’élégance. On retrouve sur certaines pièces le fameux imprimé gazette et ses lettres gothiques, le drapeau britannique ou les coupes asymétriques, autant de signatures du créateur.

Au rayon femme, on opte pour des T-shirts aux larges imprimés graphiques, des tops légers et glamour, des robes pour tous les jours ou pour les grandes occasions, des petits pulls originaux, plein de jeans et pantalons pour tous les styles, des vestes élégantes et quelques blousons.

Cette vente privée propose aussi les lignes lingerie et homewear, ainsi que quelques chaussures et accessoires.

Le rayon masculin habille l’homme classique de fringues casual mais aussi l’homme excentrique de pièces colorées, satinées, aux imprimés animaliers…

La vente privée John Galliano est ouverte chez BazarChic jusqu’au 7 juin 2020.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les collections John Galliano ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Galliano est terminée ?

Retrouvez les collections mode et chaussures John Galliano chez Spartoo.

