Vente privée Jodhpur : le vestiaire féminin élégant

L’élégance est au rendez-vous de cette vente privée Jodhpur. La marque fait défiler sa collection de saison à petits prix. On en profite !

Jodhpur

Jodhpur est la marque de prêt-à-porter féminin du groupe Galeries Lafayette.

Elle porte le nom de cette ville d’Inde connue pour ses pantalons d’équitation importés par les Anglais.

Son style est élégant, intemporel et authentique. Son vestiaire habille la femme citadine chic décontractée.

La vente privée Jodhpur

Ouvrez les portes du dressing Jodhpur et craquez pour ses silhouettes élégantes !

Adoptez le style easy chic avec ces pièces à prix doux. La marque propose en vente privée sa collection de saison. Direction le site BazarChic pour en profiter !

En rayon, des chemisiers et blouses unis ou imprimés, des mailles douces classiques et torsadées, plein de pantalons dans une belle palette de couleurs, des vestes et blazers, des trenchs, des manteaux et duffle-coats, des doudounes et parkas pour l’hiver.

Toutes ces pièces affichent de belles réductions.

La vente privée Jodhpur est en cours chez BazarChic jusqu’au 12 octobre 2023.

Hâte de recevoir vos nouveaux looks ? BazarChic prévoit l’expédition des commandes sous 72h.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour le style Jodhpur ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Jodhpur est terminée ?

Retrouvez la collection Jodhpur aux Galeries Lafayette.

