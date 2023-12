Vente privée Jennyfer : mode stylée à petits prix

Don’t call me Jennyfer! Tel est le slogan de l’enseigne mode Jennyfer qui nous propose ses pièces tendances à petits prix sur cette vente privée !



La vente privée Jennyfer

Place à la mode tendance avec cette vente privée ! Direction Showroomprivé pour se shopper un dressing complet. Jennyfer y déballe sa collection à prix mini.

En rayon, on se choisit des T-shirts à messages, des tops, caracos et crop tops, des blouses, chemisiers et chemises à carreaux, des sweat-shirts et pulls, des robes pulls, casual, mini, des combis esprit workwear, des salopettes et combi-shorts, des jeans, pantalons et leggings, des jupes et shorts, des vestes et manteaux, des bombers, doudounes et parkas.

Zoom sur quelques pièces et looks Pimkie disponibles sur cette vente privée :

Les lignes lingerie et bain sont également disponibles, avec des pièces en mix and match de toutes les couleurs, au style tantôt sexy, tantôt girly, tantôt sporty, et des maillots 2 pièces.

La collection mode est complétée d’accessoires : des sacs à main et cabas, des ceintures, des foulards et écharpes, des casquettes et bonnets, des chaussettes et quelques paires de chaussures.

Tout est à prix ridiculement bas. On fait le plein de fringues sans se ruiner !

La vente privée Jennyfer est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 11 décembre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les fringues tendances Jennyfer ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande.

Cette vente privée Jennyfer est terminée ?

Retrouvez toute la collection actuelle sur l'e-shop Jennyfer.

