Vente privée Jacadi : Jacques a dit de profiter des petits prix

Bon plan pour les parents : une vente privée Jacadi vient d’ouvrir ! La jolie marque de mode parisienne habille les plus jeunes de la tête aux pieds à prix doux.

La vente privée Jacadi

Jacadi revient en vente privée pour nous présenter ses collections bébé, enfant et junior.

Optez pour le look bcbg et craquez pour ces petits vêtements, chaussures et accessoires classiques au style toujours élégant.

Pour les plus petits, on choisit des bodys, combis, bloomers, salopettes, dors-bien, pièces en maille douce et ensembles assortis.

Pour les kids, on trouve des vêtements pour toutes les saisons, de jolies robes, des T-shirts et hauts sympas, des pulls et gilets, des vestes et doudounes.

Au rayon chaussures, on shoppe des chaussons et petits souliers, des ballerines et babies, des baskets à scratch, lacets ou zip, des tennis en toile et slip-on, des sandales pour les beaux jours, des derbys et desert boots, des chaussures bateau, des chelsea boots, bottines et bottes pour marcher tendance toute l’année.

Zoom sur quelques pièces et looks disponibles sur cette vente privée :

On en profite pour compléter les dressings des enfants, filles et garçons, de 0 à 16 ans, à prix légers. Vêtements et chaussures affichent des réductions autour de 50%.

La vente privée Jacadi est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 4 décembre 2023 à 8h.

Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

