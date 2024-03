Vente privée Ipanema : tongs brésiliennes, sandales et mules

Cet été, craquez pour une paire de véritables tongs brésiliennes ! La vente privée Ipanema propose une sélection de modèles tendances à prix légers.

Les tongs Ipanema

Ipanema porte le nom d’une plage de Rio de Janeiro, de quoi nous faire déjà rêver de vacances exotiques.

Soucieuse de l’environnement, la marque propose des tongs écologiques 100% recyclables et produites dans des conditions éthiques au nord du Brésil.

En stock, des tongs tendances, classiques ou fantaisie, parfaites pour l’été à la ville comme en bord de mer.

La vente privée Ipanema

A l’approche des beaux jours, Ipanema propose ses collections en vente privée. Direction le site BazarChic pour mettre l’été à nos pieds !

En rayon, on se choisit des tongs basiques, unies, bicolores ou à motifs, à semelles rayées, à lanières pailletées, mais aussi des sandales entre-doigts, à brides et des mules.

Ipanema chausse à petits prix les femmes et les enfants de la pointure 19 à 42.

Zoom sur quelques modèles disponibles sur cette vente privée :

Tous les tongs brésiliennes sont présentés à prix légers. Comptez de 12 à 18 € pour une paire pour femme.

La vente privée Ipanema est ouverte chez BazarChic jusqu’au 17 mars 2024.

Vos nouvelles tongs seront rapidement à vos pieds. BazarChic prévoit l’expédition des commandes sous 48h.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les tongs brésiliennes Ipanema ! Inscrivez-vous sans plus attendre et profitez de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée de tongs Ipanema est terminée ?

Retrouvez les collections de sandales et tongs Ipanema chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures femme annoncés sur le blog !

