Vente privée Iodus Paris : maillots de bain élégants

L’élégance made in France est au rendez-vous de cette vente privée Iodus. La marque parisienne présente ses maillots de bain stylés à prix légers.

Iodus Paris

Iodus crée des essentiels swimwear version luxe. Les collections sont imaginées et élaborées en France.

Les maillots de bain Iodus affichent élégance, coupes modernes et style intemporel. Leurs lignes subliment la silhouette.

La vente privée de maillots de bain Iodus

En quête de votre maillot de bain de l’été ? Rendez-vous chez BazarChic pour découvrir les beaux modèles présentés par Iodus !

Les coupes sont structurées, soulignées de découpes, de rayures colorées ou de bandes de couleurs en color-block.

Les coloris et imprimés géométriques ou floraux apportent une touche délicieusement rétro.

Et on adopte les maillots de bain Iodus en version :

une pièce classique, décolleté rond, carré, profond ou bustier

deux pièces en mix and match

Zoom sur quelques beaux maillots de bain disponibles sur cette vente privée :

Craquez pour ces pièces élégantes à prix légers. Tous ces maillots de bain affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée Iodus est ouverte chez BazarChic jusqu’au 7 décembre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les maillots de bain Iodus Paris ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Iodus est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans maillots de bain annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



