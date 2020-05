Inouïtoosh propose ses foulards et accessoires en vente privée





Inouïtoosh crée des collections d’accessoires de mode féminins, audacieux et élégants. Cette vente privée Inouïtoosh nous fait découvrir une belle sélection de pièces chics et légères à prix doux.

La vente privée Inouïtoosh

De beaux imprimés originaux et colorés s’affichent sur les créations signées Inouïtoosh. Motifs géométriques, félins, végétation et paysages oniriques se retrouvent ainsi sur des carrés de soie, foulards et étoles de toutes les tailles.

Ces pièces sont réalisées dans de belles matières, laine, coton, lin, cachemire et soie.

La marque originaire de la Baie de Somme nous présente une sélection de pièces à porter en toutes saison : de grandes étoles à porter autour du cou dès qu’il fait frais, et en paréo à la plage.

Cette collection pleine de créativité est complétée de quelques sacs de plage, cabas et petites pochettes zippées en toile imprimée.

Inouïtoosh propose également sa ligne de linge de maison tout aussi originale ! Elle comprend des housses de coussin en coton, laine ou velours brodé, des foutas incroyables et des plaids à motifs colorés.

Voila plein de belles choses à découvrir à petits prix !

La vente privée Inouïtoosh est ouverte chez BazarChic jusqu’au 24 mai 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les beaux foulards et accessoires Inouitoosh ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Inouïtoosh est terminée ?

Retrouvez la collection Inouïtoosh sur l’e-shop de la marque.

