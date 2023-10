Vente privée Indies : mode féminine créative

Coupes parfaites, couleurs pop et détails originaux sont au rendez-vous de cette vente privée Indies. Craquez pour ses looks créatifs à prix doux !

Indies

Implantée dans le sud de la France, Indies propose une mode féminine moderne au style citadin.

La marque mise sur les matières pour proposer des collections de prêt-à-porter haut-de-gamme de qualité, confortables et agréables à porter.

Son secret : le jersey technique, un textile made in Italy, à la fois respirant, stretch et très doux sur la peau.

Elle habille la femme active de vêtements élégants, créatifs et colorés avec une touche sportswear.

La vente privée Indies

Indies fait défiler ses collections chez BazarChic. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir de belles pièces de mode chics et quali à prix légers.

On y file s’offrir des looks de saison frais et pétillants ! En rayon, on craque pour une jolie robe volantée aux couleurs vitaminées, un top stylé ultra féminin, un pantalon sport chic coupe parfaite, une veste city originale et même des tenues complètes superbement assorties.

Zoom sur quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

Toute la collection est à prix légers. Les pièces proposées affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée Indies est ouverte chez BazarChic jusqu’au 8 octobre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour le style Indies ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Indies est terminée ?

