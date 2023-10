Vente privée Ikita Paris : bijoux en acier à prix légers

La bijouterie Ikita présente ses créations en acier, colliers, bracelets, bagues et boucles d’oreilles en vente privée. Ici, tout ce qui brille est à petit prix !

Ikita Paris

C’est en 1999 que Lili, passionnée de bijoux, a créé Ikita à Paris.

Formes géométriques et inspirations art déco s’affichent sur ses créations modernes et fantaisie.

Les bijoux Ikita sont dessinés dans l’atelier parisien. Ils sont réalisés en acier inoxydable doré ou argenté, décorés d’émail, de perles et pierres semi-précieuses colorées.

La vente privée Ikita

La bijouterie parisienne expose sa collection en vente privée. C’est chez Showroomprivé que l’on file s’offrir ses bijoux fins et féminins à prix légers.

On y retrouve :

des colliers multi-rangs, chaines et pendentifs, sautoirs

des bracelets de perles, chaines et joncs

des bagues ajustables, adaptables à toutes les tailles de doigts

des boucles d’oreilles pendantes et créoles

Zoom sur de bien jolis bijoux disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces belles créations sont à petits prix et affichent autour de 70% de réduction.

La vente privée de bijoux Ikita est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 1er novembre 2023 à 8h.

