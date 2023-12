Vente privée Hunter : bottes et vêtements de pluie

Vivement la pluie ! La marque britannique Hunter propose sa collection en vente privée. C’est la bonne saison pour équiper toute la famille!

Hunter Boots

C’est en 1856 en Ecosse que Henry Lee Norris crée the North British Rubber Co, spécialisée dans la fabrication d’articles en caoutchouc, qui deviendra Hunter Boot.

Surtout connue pour ses bottes en caoutchouc idéales par temps de pluie, Hunter a depuis diversifié ses collections. La marque propose aujourd’hui une ligne de vêtements et chaussures techniques pour affronter le froid et la neige. Elle se compose maintenant de bottes fourrées et chaussettes, de doudounes et parkas, de sacs et parapluies.

Sa pièce phare : l’Original Wellington Boot, lancée en 1956.

La vente privée Hunter

Les chaussures Hunter ne sont pas de simples bottes en caoutchouc, mais des produits authentiques qui mixent résistance, confort et créativité.

Côté style et efficacité, elles n’ont plus rien à prouver.

Cette vente privée en propose une grande sélection pour femme, homme et enfant. On a le choix parmi des modèles classiques aux tons sobres ou colorés, des bottes à motifs, à boucles décoratives, des modèles bas à élastique style chelsea boots, des bottes de pluie pleines de fantaisie pour les enfants !

Avec ceci, quelques bottes fourrées à chaussons en caoutchouc et bottes de neige, mais aussi des sabots, sandales, mules et tongs pour la belle saison.

Coup d’œil à quelques modèles disponibles sur cette vente privée :

Adoptez le total look Hunter avec les vêtements de pluie, trenchs, coupe-vent, blousons et vestes imperméables, doudounes et parkas, aussi disponibles sur la vente. Il est accessoirisé de parapluies, sacs à dos et cabas.

Shoppez votre tenue jour de pluie à prix réduits.

La vente privée Hunter est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 2 janvier 2024 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les bottes Hunter ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande.

J'en profite !

Cette vente privée Hunter est terminée ?

Retrouvez la collection Hunter chez Spartoo !

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…