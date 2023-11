Vente privée Huit Lingerie : dessous raffinés à prix légers

Huit Lingerie vient nous séduire en vente privée avec ses jolis dessous raffinés. Craquez pour ses belles pièces à prix légers !

La lingerie Huit Paris

Lancée à Rennes en 1968, Huit créé des collections lingerie et maillots de bain et exclusivement féminines.

Son nom lui vient du chiffre 8 qui, à l’horizontal, représente le symbole infini, mais aussi la forme de la poitrine des femmes.

La marque mise sur des nouvelles matières et créations innovantes pour proposer des pièces haut de gamme réalisées dans de beaux textiles.

Ses valeurs : modernité, tendance, créativité et féminisme

Son style : des lignes épurées, des textiles luxueux et des détails travaillés

La vente privée Huit Lingerie

La marque Huit nous dévoile ses collections lingerie chez BazarChic. C’est l’occasion de s’offrir un bel ensemble parmi ces beaux modèles présentés à prix doux.

Composez une parure parmi ces pièces unies, au confort seconde peau, ou sophistiquées et délicates, décorées de dentelles et broderies. A choisir en fonction de l’occasion !

En rayon, on choisit parmi des soutiens-gorge avec ou sans armatures, des culottes, tangas et strings, des bodys glamour.

Coup d’œil à quelques pièces de lingerie disponibles sur cette vente privée :

La lingerie de jour est accompagnée de la lingerie de nuit avec quelques nuisettes légères en soie, microfibre douce, dentelle ou voile transparent.

Et pour trainer à la maison en mode cocooning, Huit propose sa ligne loungewear. Crop tops, T-shirts, leggings, joggings et pantalons amples sont à mixer pour des tenues d’intérieur confortables.

Tout est à prix léger. Ces jolis dessous affichent des réductions autour de 70%.

La vente privée Huit lingerie est ouverte jusqu’au 12 novembre 2023.

