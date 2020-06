Vente privée Hotel Particulier : les looks chics et sensuels à prix doux

Hotel Particulier expose sa collection mode toute féminine en vente privée chez BazarChic. La marque lyonnaise de prêt-à-porter haut de gamme y présente des looks élégants et stylés à prix réduits.

La vente privée Hotel Particulier

Les pièces de la collection Hotel Particulier composent des silhouettes modernes, grâce à des coupes originales et des détails créatifs.

Côté détail justement, la marque mise sur le chic et le sensuel avec des volants, de la dentelle, des broderies, des clous et anneaux décoratifs, des perles et sequins brillants, des strass scintillants, des petites poches et liserés contrastants…

Ils s’affichent sur ses chemises et blouses vaporeuses, ses tops légers, ses petites robes fluides city ou bohèmes, ses combinaisons élégantes, ses pulls doux et gilets à col cascade en cachemire, ses jeans et pantalons en soie ou velours de cuir, ses jupes en cuir au style affirmé, ses petites vestes pour toutes les saisons et manteaux.

Zoom sur quelques jolies robes à bretelles ou manches XXL disponibles sur cette vente :

Quelques chaussures, écharpes à franges et ceintures à nouer complètent le look.

Toutes ces pièces sont proposées à prix réduits.

La vente privée Hotel Particulier est ouverte chez BazarChic jusqu’au 11 juin 2020.

