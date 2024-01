Vente privée Hollister : la mode surfwear de Californie

Ajoutez une touche d’esprit surf à vos looks ! Hollister arrive en vente privée avec ses T-shirts, sweats et fringues stylées à prix légers.

Hollister Co.

Hollister est une marque américaine de mode appartenant au groupe Abercrombie & Fitch. Originaire de l’Ohio, elle propose des collections décontractées inspirées du vestiaire des surfeurs californiens.

Avec ses looks branchés surfwear, elle cible les ados et jeunes adultes en quête de fringues détente, sympas et accessibles.

Le look phare Hollister est composé d’un T-shirt imprimé, d’un jeans troué et d’une chemise à carreaux.

La vente privée Hollister

Hollister déballe ses vestiaires femme et homme à petits prix chez Showroomprivé. A vous les looks trop stylés et ensoleillés de la Californie du Sud : les T-shirts colorés et imprimés, les crop tops, les jeans aux coupes tendances, les leggings et survêt’, les petites robes, shorts et jupes, les chemises et surchemises à carreaux, les sweats à capuche, les vestes et blousons.

Coup d’œil à quelques looks au féminin disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces fringues affichent des réductions autour de 70%.

La vente privée Hollister est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 9 janvier 2024 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les looks stylés Hollister ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

