Vente privée Hoka : chaussures de running trail

Ne passez plus inaperçu pendant vos sorties running et trail grâce à ces chaussures Hoka, proposées en ce moment en vente privée à prix ultra réduits.

Hoka One One

Lancée en 2009 par deux passionnés de course en montagne, Hoka One One propose des lignes de chaussures de sport pour le running, le trail et l’athlétisme.

« Planer sur terre » : Telle est la signification du nom de la marque en maori.

Leur particularité : leur design, avec d’imposantes semelles offrant un amorti optimal et des couleurs flashy.

La vente privée Hoka

La marque originaire d’Annecy arrive chez Private Sport Shop pour nous présenter une belle sélection de chaussures de sport à prix légers.

Les baskets Hoka, on les adore pour leur design unique et leur légèreté. Reconnaissables par leurs épaisses semelles aux détails originaux, absorbant les chocs, et leur mix de couleurs contrastantes, elles équipent les amateurs de running, trail et rando.

Les adeptes de la marque pourront retrouver, à petits prix, les modèles Carbon, Arahi, Kawana, Torrent, Challenger ATR, Trail Code GTX, Zinal…

Coup d’œil à quelques modèles originaux disponibles sur cette vente privée :

Ces modèles techniques pour homme et femme, avec technologie Ortholite et Vibram, sont accompagnés de claquettes de récupération.

Ces chaussures de sport affichent des réductions autour de 50%.

La vente privée Hoka est ouverte chez Private Sport Shop jusqu’au 23 février 2024.

Avantage livraison : les frais de port sont offerts en point relais pour toute commande dès 120 € avec le code promo FREE.

