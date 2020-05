Vente privée HempAge : mode éthique en chanvre et coton bio

Posted by -

Craquez pour la mode au naturel signée HempAge ! Cette vente privée nous propose quelques pièces douces en chanvre et coton bio, à petits prix.

La marque HempAge

HempAge est une marque allemande de mode éthique et écologique.

Son slogan : « Dressed by nature«

Ses collections sont réalisées en chanvre et coton bio. Ce textile léger comme du lin est agréable à porter.

L’intérêt du chanvre dans la composition : la durabilité aussi bien naturelle que du vêtement.

HempAge habille femmes et hommes de vêtements unis ou chinés aux teintes douces.

Ses collections se composent de T-shirts, chemises, gilets et robes, déclinés dans un beaux choix de coloris. Leur textile doux et leurs coupes confortables en font des basiques sympas pour le quotidien.

La vente privée HempAge

Rendez-vous sur le site de ventes privées écolo Private Green pour découvrir la collection et profiter de réductions !

Voici quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

Ces pièces affichent des remises de 40% à 75%.

La vente privée HempAge est ouverte chez Private Green jusqu’au 16 mai 2020.

J'y vais !

Cette vente privée HempAge est terminée ?

Retrouvez la collection HempAge sur Amazon .

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



A lire aussi sur le blog :

La gamme Chanvre The Body Shop s’aggrandit

Vous recevrez un mail avec un lien à cliquer qui vous permettra de confirmer votre abonnement et de choisir la fréquence de réception des mails.

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr