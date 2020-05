Un bronzage parfait avec les soins solaires Hawaiian Tropic

Adoptez votre routine beauté spéciale été avec les soins solaires Hawaiian Tropic ! Choisissez parmi les textures, senteurs exotiques, SPF pour trouver vos produits chouchous à petits prix sur cette vente privée.

La vente privée Hawaiian Tropic

Envie de plage et de bronzette ? Oui, mais pas sans protection solaire adaptée ! Hawaiian Tropic nous présente ses soins solaires et après-soleil en vente privée.

Coup d’œil aux différentes gammes de produits disponibles en ce moment chez Beauté Privée.

Les soins solaires Satin Protection

Ces produits aux senteurs fruitées exotiques sont enrichis en beurre de karité et vitamines C et E.

Ils sont disponibles sous plusieurs formes :

les lotions solaires Ultra Radiance,

les brumes protectrices transparentes,

les sprays protecteurs texture légère.

Les soins solaires hydratants Silk Hydratation

Ces produits sont formulés à base de protéines de soie naturelles pour 12 heures d’hydratation.

Plusieurs façon d’appliquer les soins Silk Hydratation :

la lotion texture légère,

les brumes Air Soft, disponibles en SPF 15, 30 et 50,

la brumes Air Soft Face, spécifique visage.

Les huiles solaires

Votre peau est prête ? Travaillez votre bronzage avec les huiles Hawaiian Tropic !

Plusieurs produits sont disponibles, plusieurs textures selon vos envies :

les huiles bronzantes tropicales parfum noix de coco,

les sprays huile sèche parfum coco et papaye,

les brumes huile sèche à l’huile de coco et mangue,

les brumes huile d’argan.

Les soins après-soleil

Après l’exposition, on prend soin de notre peau ! On hydrate pour conserver un beau bronzage.

Pour cela, Hawaiian Tropic nous propose ses soins au beurre de karité :

les lotions Air Soft Silk Hydratation pour 24 heures d’hydratation,

le beurre corporel à l’huile de coco et avocat,

le beurre corporel à l’aloe vera, beurre de cacao, parfum citron vert.

Tous ces produits sont vendus à l’unité ou en lot.

Beauté Privée affiche des remises de 30% à 50%.

La vente privée de soins solaires Hawaiian Tropic est ouverte jusqu’au 11 mai 2020 à 9h.

