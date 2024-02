Vente privée Havaianas : vos pieds en mode été toute l’année

La vente privée Havaianas vient mettre de la couleur et de l’exotisme dans notre placard à chaussures. La fameuse marque de tongs brésiliennes propose des modèles à prix légers.

Havaianas

Inspirée des zori japonaises, Havaianas créa la tong, une chaussure basique et résistante composée uniquement de l’essentiel : une semelle et une bride en caoutchouc.

A l’origine destinées aux Brésiliens pauvres, les tongs Havaianas ont pris des couleurs avant de devenir les chaussures d’été à la mode portées dans le monde entier.

Et on les aime pour leur côté pratique. Ces tongs sont légères, faciles à enfiler, sans odeur, facile à nettoyer. Elles se glissent dans toutes les valises destination la plage !

La vente privée Havaianas

La marque brésilienne présente un beau choix de modèles en vente privée. Elle chausse toute la famille de tongs classiques et fantaisie.

Ses modèles originaux, unis ou bicolores, affichant le drapeau du Brésil, sont accompagnés de tongs à semelles à motifs ou brides décorées de clous, de strass, et de sandales.

Dégradés de couleurs, végétation tropicale et paysages exotiques sont imprimés sur les semelles de tongs pour homme, femme et enfant.

Certains modèles pour les kids affichent aussi personnages et scènes Marvel, Princesses Disney, Pyjamasques et Minecraft.

Zoom sur quelques tongs sympas à shopper sur cette vente privée :

Choisissez la paire de tongs qui vous accompagnera à la plage cet été à prix légers.

La vente privée Havaianas est ouverte chez BazarChic jusqu’au 25 février 2024.

Cette vente privée Havaianas est terminée ?

Retrouvez les tongs Havaianas chez Spartoo.

Jetez aussi un œil à tous les bons plans chaussures annoncés sur le blog !

