Vente privée Hackett London : les looks british au masculin

La vente privée Hackett propose un vestiaire so british et offre le total look vêtements et accessoires esprit polo, en toute élégance.

Hacket London

Jeremy Hackett s’est lancé dans la mode en ouvrant une boutique de mode masculine de seconde main à Londres, dans le quartier de Chelsea.

Il crée alors ses propres pièces mixant les tailleurs sur mesure de Savile Row avec des pièces chinées aux puces de Portobello Road.

C’est ainsi qu’est née sa marque éponyme Hackett London. Aujourd’hui, elle habille l’homme tendance sport-chic de la tête aux pieds.

La vente privée Hackett London

C’est sur le site de ventes privées BazarChic que Monsieur va pouvoir se composer des tenues complètes signées Hackett.

En haut, il pourra choisir parmi des chemises unies, à rayures ou à carreaux, coupe regular ou slim, des polos classiques ou esprit sport, des pulls col rond ou col V et gilets zippés, des vestes à carreaux et coudières, des blazers, des blousons, des doudounes sans manche, des vestes matelassées et parkas, des trenchs et manteaux en laine.

Et en bas, des pantalons chino, des jeans et joggings.

Le businessman y trouvera aussi des costumes élégants.

Une sélection d’articles de la collection Aston Martin Racing by Hackett est aussi disponible.

Et pour compléter le total look londonien, Hacket propose des chaussures, baskets et boots en cuir, écharpes, ceintures, casquettes et sacs

Le tout affiche des réductions autour de 40%.

La vente privée Hackett London est ouverte chez BazarChic jusqu’au 10 octobre 2023.

Profitez rapidement de vos achats, BazarChic prévoit l’expédition de votre commande sous 72h.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les looks so british Hackett London ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

