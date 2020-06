Toute la mode GUESS défile en vente privée

Avis aux Guess-addicts : la marque italienne arrive en vente privée avec sa collection femme et ses robes par centaines, sa collection homme et sa ligne Guess by Marciano. On craque pour son style et pour ses petits prix !!

La vente privée GUESS

Bon, il va falloir pousser les murs chez vous pour arriver à caser tout votre shopping Guess !

Cette vente privée casse les prix de milliers d’articles de la marque.

A commencer par toutes ces robes sublimes, un vrai défilé ! Des robes de cocktail, robes dentelle et guipure, robes à sequins, robes épaules dénudées ou one-shouler, robes longues et robes de soirées. Mais aussi des robes plus casual, en jeans, à volants…

Je vous en montre quelques modèles vraiment canons et complètement dans le style GUESS :

Ce style glamour Guess se retrouve aussi sur le reste de la collection femme : combinaisons et combishorts, tops et chemisiers, pièces en maille, jeans tendances, pantalons et jupes, vestes en jeans et perfectos, sportswear, lingerie et maillots de bain.

Guess propose aussi sur cette vente ses chaussures pour toutes les saisons et une sélection d’accessoires, sacs et petite maroquinerie, ceintures, foulards, porte-clés fantaisie.

Quant à la collection homme Guess, elle habille Monsieur de costumes élégants, chemises city ou casual, T-shirts et polos, pulls et sweats, jeans et pantalons, bermudas, vestes et blousons. Le tout accompagné de quelques paires de chaussures : derbys, desert boots en nubuck, baskets en cuir et sneakers.

Ces collections nous sont proposées à petits prix : autour de 50 – 60% de réduction !

La vente privée GUESS est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 4 juillet 2020 à 8h.

J'y vais !

Profitez vite de vos achats ! Showroomprivé prévoit une expédition rapide des commandes.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les looks GUESS ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée GUESS est terminée ?

Retrouvez la collection sur l’e-shop GUESS.

Jetez aussi un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog.

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr