Vente privée Grain de Malice : mode stylée à prix légers

Complétez votre dressing de saison à prix légers ! La vente privée Grain de Malice va ajouter une dose de style et de bien-être à vos looks.

Grain de Malice

Lancée en 2007, Grain de Malice est une marque française de prêt-à-porter féminin. L’enseigne habille la femme active de la taille 36 à 46.

Elle mise sur le confort pour proposer des pièces aux coupes parfaites, adaptées à toutes les morphologies et faciles à porter.

Grain de Malice suit de près les tendances mode pour offrir des collections sans cesse renouvelées.

La vente privée Grain de Malice

La boutique de mode féminine expose ses collection en vente privée. Rendez-vous chez Showroomprivé pour profiter des petits prix sur un beau choix de vêtements pour toutes les silhouettes.

Pour la belle saison, on se choisit des robes courtes ou longues, des combis et combi-shorts, des tops, T-shirts, blouses de chemises, des jupes et shorts, des pantalons, chinos et jeans de toutes les couleurs, des pulls et gilets fantaisie, des vestes légères, blazers et manteaux.

Coup d’œil à quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

La collection mode est accompagnée de quelques chaussures et accessoires : sacs, foulards et ceintures.

Le tout est à petits prix. Toutes ces pièces affichent des réductions autour de 40%.

La vente privée Grain de Malice est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 25 janvier 2024 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection Grain de Malice ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site !

