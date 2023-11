Vente privée Gold 48K Paris : le secret d’une peau rayonnante

Ajoutez un peu d’or à votre routine beauté ! Gold 48K présente en vente privée ses soins aux particules d’or pur pour une peau éclatante.

Gold 48K Paris

La marque française de cosmétiques Gold 48K allie or pur et acide hyaluronique pour composer des soins d’exception.

Sa formule brevetée agit sur l’éclat, l’hydratation et la vitalité de la peau.

Les cosmétiques Gold 48K sont composés de 96 à 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.

La vente privée Gold 48K

Ajoutez une touche de glow à votre teint avec les produits Gold 48K !

La marque parisienne expose ses produits de beauté chez BazarChic. Cette vente privée est l’occasion de tester l’efficacité de ses soins du visage éclat et vitalité.

On se compose une routine complète avec la crème de jour et la crème de nuit, le contour des yeux et le contour des lèvres, la crème cou et décolleté, le masque visage et le sérum.

Ces soins sont vendus à l’unité ou en coffret.

Tous ces produits affichent des réductions autour de 80%.

La vente privée Gold 48K est ouverte chez BazarChic jusqu’au 30 novembre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Testez les cosmétiques Gold 48K ! Inscrivez-vous et profitez immédiatement de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

