Vente privée Glove Story : gants femme et homme

Protégez vos mains du froid avec élégance ! Trouvez la paire de gants parfaite à prix légers sur cette vente privée Glove Story !

Glove Story

Lancée de 1996, Glove Story est une marque française de gants pour femme et homme. Ses collections sont fabriquées dans la plus pure tradition de la ganterie.

Glove Story mise sur les belles matières dans la confection de ses accessoires : les peaux d’agneau, de vache, et de chèvre, le cachemire, la laine et la soie.

La vente privée Glove Story

Glove Story expose ses collections féminines et masculines à prix doux chez BazarChic. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir une paire de gants de haute qualité sans se ruiner.

Sa collection se compose de :

gants de cuir à doublure de soie

gants de laine et laine mélangée

gants en peau intérieur fourrés

gants de conduite

Ces modèles sont ornés de boutons décoratifs, d’œillets, de rivets, de boucles métalliques, d’empiècements, de nœuds, de motifs animaliers, de revers de fourrure, de pompons…

Coup d’œil à quelques modèles disponibles sur cette vente privée :

Tous ces gants sont disponibles à prix doux.

Les modèles proposés affichent des réductions autour de 50%.

La vente privée de gants Glove Story est ouverte chez BazarChic jusqu’au 29 octobre 2023.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour une paire de gants Glove Story ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite!

Cette vente privée Glove Story est terminée ?

Retrouvez la collection Glove Story chez Spartoo.

Jetez aussi un œil aux bons plans gants annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…