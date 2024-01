Vente privée Giorgio di Mare : la mode yachting

Adoptez les looks yachting sur cette vente privée Giorgio di Mare. La marque propose ses vestiaires élégants à prix légers.

Giorgio di Mare

Créée en 1979 à Catanzaro, Giorgio di Mare est une marque italienne de vêtements tendance sport-chic.

Inspirée par la mer, la voile et le yachting, elle propose des collections de prêt-à-porter élégantes pour femme et homme.

La vente privée Giorgio di Mare

Giorgio di Mare débarque chez BazarChic pour y présenter ses collections mode esprit yacht club.

Cette vente privée est l’occasion de s’offrir à prix doux des pièces élégantes parmi ses vestiaires féminin et masculin ambiance nautique.

En rayon, on shoppe des polos manches courtes de toutes les couleurs avec écusson brodé, des t-shirts imprimés et marinières, quelques chemises classiques en coton, des pulls col V unis torsadés, des gilets zippés et cardigans élégants, des sweats à capuche, des robes courtes ou longues, des pantalons en toile, des blazers chics, des vestes en cuir et perfectos, des doudounes et parkas pour l’hiver.

Coup d’œil à quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

Le tout affiche des réductions autour de 70%.

La vente privée Giorgio di Mare est ouverte chez BazarChic jusqu’au 29 janvier 2024.

