Vente privée Geox : chaussures respirantes pour toute la famille

Geox crée des chaussures qui respirent pour homme, femme et enfant. La marque italienne nous propose en vente privée ses modèles élégants reconnus pour leur qualité et leur confort exceptionnel.

La vente privée Geox Respira

Rendez-vous BazarChic pour profiter des réductions sur les chaussures Geox !

On y shoppe des chaussures respirantes en cuir ou nubuck pour toutes les saisons pour toute la famille.

Petit tour en rayon pour se choisir des ballerines city, des mocassins classiques, vernis, reptile, et chaussures bateau, des escarpins et sandales à talons, des derbys et richelieus, des baskets de ville, des sneakers sportives et des tennis aux détails girly, des boots et bottines à talons.

Pour les kids, on ose la fantaisie, avec de la couleur, des motifs, mais aussi Pikachu !

Tous ces modèles sont disponibles à prix réduits.

Alors on fonce vite se chausser confort !

La vente privée Geox n’est ouverte que jusqu’au 8 avril 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour le confort inimitable des chaussures Geox ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

En savoir plus sur les chaussures Geox

Ce qui a fait le succès de la marque, c’est le confort de ses chaussures apporté par leurs semelles innovantes à membrane waterproof perforée. L’humidité est évacuée, le pied respire !

Geox nous explique tout ça en vidéo :

Cette vente privée Geox est terminée ?

Retrouvez la collection Geox chez Spartoo.

