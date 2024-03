Vente privée GAS Jeans : collections femme et homme

Craquez pour le style authentique d’un jeans GAS ! La marque déballe sa collection mode et denim à petit prix en vente privée.

GAS Jeans

Gas est une marque italienne de denim fondée en 1984.

Ce qui a fait son succès : son style authentique qu’elle cultive saisons après saisons.

Ses collections sont composées de créations intemporelles et de pièces héritage, rééditions d’iconiques des années 1980-90.

La vente privée GAS Jeans

La marque italienne nous présente en vente privée ses collections mode pour femme et homme. Rendez-vous chez Showroomprivé pour profiter de belles réductions sur ses jeans et looks casual.

On se shoppe à petits prix des jeans et jeggings aux coupes droites, slim, skinny, bootcut, flare, mom, carotte, boyfriend, wide legs, cargo…

Côté coloris, un grand choix de teintes et de délavages.

Côté détails, des trous effilochés, des œillets, des dégradés de couleurs…

Avec ceci, des pièces en denim : des robes et salopettes, des pantacourts, des jupes courtes ou longues, des bermudas et shorts, des chemises et vestes en jeans.

Et pour compléter les looks jeans : des T-shirts unis ou imprimés, des tops et chemises, des robes, des sweat-shirts, des pantalons et joggings, des vestes et blousons.

Toute la collection affiche des réductions autour de 70%.

La vente privée GAS Jeans est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 22 mars 2024 à 8h.

