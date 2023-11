Vente privée Garancia : cosmétiques visage et corps

Ajoutez une pointe de magie dans votre routine beauté ! Garancia propose en vente privée ses soins mystérieux et diaboliques à prix doux.

Laboratoire Garancia

Savéria Coste, Docteur en pharmacie, a lancé Garancia pour proposer des cosmétiques innovants aux formules saines, responsables et sensorielles.

Le laboratoire allie ingrédients naturels et actifs high-tech pour composer des produits révolutionnaires et redoutablement efficaces.

La vente privée Garancia

Le laboratoire parisien de cosmétiques présente ses produits en vente privée. Rendez-vous sur le site Beauté Privée pour découvrir les gammes de soins Garancia. C’est l’occasion de tester à prix doux ces lignes magiques, mystérieuses, diaboliques…

On y retrouve les produits suivants :

les masques visage Bal Masqué des Sorciers

les soins magiques : micro-peeling Pschitt Magique

les soins mystérieux : Mystérieux Repulpant, anti-âge de jour Mystérieux Mille et Un Jours, anti-âge de nuit Mystérieuses Mille et Une Nuits

les soins ensorcelants : Huile ensorcelante aux super pouvoirs, Formule ensorcelante anti peau de croco

les soins diaboliques : crème d’eau Diabolique Tomate, crème et gelée hydratantes et repulpantes Diabolique Glaçon

les soins marabout : Elixir du Marabout, Potion magique anti-imperfections Marabou-T, Sulfureuse pâte du Marabout, BB cream le Chardon et le Marabout

les coffrets Galeries des Curiosités

Ces produits affichent des réductions jusqu’à 30%.

La vente privée Garancia est ouverte chez Beauté Privée jusqu’au 13 novembre 2023 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Beauté Privée

C’est votre toute première commande chez Beauté Privée ?

Chanceux ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les cosmétiques Garancia ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10% de réduction avec le code promo WELCOME.

J'en profite !

Cette vente privée Garancia est terminée ?

Retrouvez les soins Garancia chez Sephora.

Jetez aussi un œil aux bons plans cosmétiques annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…