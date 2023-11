Vente privée GAP : Sweats à logo et looks casual

GAP, une marque, trois lettres, et surtout une mode tendance pour tous les jours. La marque américaine arrive en vente privée avec ses fringues décontractées.

GAP

C’est en 1969 à San Francisco que Donald Fisher lança sa marque de prêt-à-porter pour proposer des jeans et T-shirts.

Son nom vient du « generation gap » (fossé générationnel).

La silhouette GAP, c’est un jeans, un T-shirt et un gilet à capuche.

La pièce phare : le sweat avec le logo GAP décliné dans tous les coloris. Définitivement un must have de tout dressing !

La vente privée GAP

Chez GAP, on shoppe surtout des basiques. Le style est résolument casual et facile à porter. Cette vente privée nous propose les indispensables de la marque et bien plus encore. On se choisit des T-shirts manches courtes ou longues, des tops à bretelles et débardeurs, des polos et chemisettes, des chemises et blouses, des robes et jupes pour toutes les saisons, des combinaisons, des jeans, chinos et pantalons, des sweat-shirts, hoodies et vestes zippées à logo imprimé ou brodé, des pulls et gilets, des vestes en jeans, des doudounes et parkas.

Zoom sur quelques pièces et sweats GAP disponibles sur cette vente privée :

Le tout est à prix léger et affiche des réductions jusqu’à 70%.

La vente privée Gap est ouverte chez Zalando Privé jusqu’au 15 novembre 2023.

Cette vente privée GAP est terminée ?

